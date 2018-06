'Lijek protiv stresa davno je izumljen. Zove se fjaka i ispitana je već godinama na velikom broju ispitanika!'

Pojam fjaka, lokalno vezan uz Dalmaciju, više nije poznat samo unutar granica Lijepe Naše, već i izvan njih, a o ovoj specifičnoj životnoj filozofiji pisali su i strani mediji poput BBC-ja, koji ga je svrstao uz bok s popularnim danskim načinom življenja, 'hyggeom'. Što je zapravo fjaka, kako je možemo definirati, što su njezine prednosti i mane te koja su njezina osnovna načela, objasnila nam je naša ugledna psihologinja Ljubica Uvodić-Vranić

Fjaka, kao način življenja vezan uz Dalmaciju, psihofizičko je stanje u kojem ne težite ni za čime i ne želite raditi ništa, a sve više prepoznaju je i stranci te su je usporedili s danskom filozofijom hygge.

Psihologinja Ljubica Uvodić-Vranić objašnjava kako je fjaka opuštenost tjelesnog i psihičkog aspekta života kod budne osobe koja se pritom osjeća mirno, zadovoljno, pa nema ni želje ni potrebe da pomakne išta: od malog prsta na nozi do vlasi na vrhu glave.

'Kako je to moguće? Toplina koja je okružuje, poluzatvoreni ili skroz spušteni kapci da ne ulazi jaka svjetlost sunca; smanjuje se brzina disanja, spušta puls i tlak, taži glad… A žeđ, ako se i pojavi, potisne se, jer je teško ne samo jasno doći na tu ideju da se posegne za čašom koja je nadohvat ruke, nego gotovo da ne postoji mogućnosti da se ta radnja uopće dogodi, da se otvore usta i da se pije. Količina svjetla se smanjuje hladovinom, a nekad je list smokve ili rubac sakrivao lice. Danas je to šilterica, šešir ili neko drugo pokrivalo za glavu koje se spusti na lice. 'Imam sve', iz podsvijesti dolazi mutna misao, 'na pravom sam mjestu i ne mičem se dok me fjaka ne prođe, ni za gušt, ni za pare!'', kaže Uvodić-Vranić.