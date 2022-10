Minea krade pažnju u kratkoj haljinici i čizmama koje su apsolutni su hit sezone

Uz komade poput kožne jakne, balonera, sakoa ili odijela, na listi jesenskih 'it' komada su visoke čizme. Ova sezona je u znaku modela koji dolaze do ili preko koljena i koji će zamijeniti one robusnije iz prošlih sezona, a svoje omiljene je pronašla i naša poznata pjevačica i voditeljica 'In Magazina'

Modeli koje su ranijih sezona popularizirali Balenciaga i Vetements, stvar su prošlosti. Na velika velika su se vratile statement kožne čizme, koje se sjajno kombiniraju za večernje i dnevne odjevne kombinacije. Na ulicama svjetskih metropola, već se uveliko nose uz haljine ili mini suknje, uz bermude i kratke hlače, kako bi došle u prvi plan.

Minea je svoje visoke crne kožne čizme s kockastom petom za večernji izlazak isfurala na lepršavu mini haljinu i kožnu jaknu. Pjevačica izgleda sve ljepše i nosi sve smjelije outfite i jasno daje do znanja kakav joj je život trenutačno (nedavno je izjavila je da nikad nije ovako dobro osjećala u svome tijelu). Sve češće pokazuje noge u kratkim kreacijama.

'Renata, jesi to ti? Ja pomislio neka srednjoškolka', 'Ma ti si moj top model', pratitelji su se u komentarima raspištoljili s komplimentima. Inače, modne kombinacije i trenutci iz privatnog života često ukradu pažnju njenih vjernih sljedbenika. Nedavno je proslavila 45. rođendan.

