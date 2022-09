Meghan Markle stigla u Njemačku i sve očarala elegantnim stajlingom

Nakon Manchestera, Meghan Markle i princ Harry stigli su u Njemačku u povodu novog izdanja igara Incitus koje se 2023. trebaju održati u Duesseldorfu, kao i događaja u sklopu natjecanja pod nazivom One Year to Go

Iako svojim domom već neko vrijeme nazivaju SAD, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa ovih dana borave u Europi s ciljem sudjelovanja na brojnim događanjima humanitarnog karaktera. Par je ovog utorka svečano dočekan u njemačkom gradu Duesseldorfu, a u kojemu se iduće godine planira održati novo izdanje igara Invictus pod pokroviteljstvom princa Harryja.

Više stotina ljudi stajalo je iza metalnih ograde ispred ulaza u gradsku vijećnicu u Duesseldorfu kako bi vidjeli poznati par, a Meghan Markle tim je povodom osvanula u elegantnom izdanju u duhu modnog minimalizima. Bivša američka glumica plijenila je pozornost u kombinaciji pletenog topa s halter ovratnikom i kremastih hlača visokog struka. Spomenuti top djelo je američke dizajnerice Anine Bing, dok kremaste hlače od mješavine vune stižu s potpisom dizajnera Brandona Maxwella.