Maja Šuput u svom ormaru ima kaput koji već nekoliko sezona dominira, ali i kultnu torbicu od 40.000 kuna

Nedavno je u svojoj godišnjoj listi najbolje odjevenih Hrvatica tportalov modni kritičar Fashion Guru Maji Šuput dodijelio posebno priznanje za trud koji svakodnevno ulaže u svoje odjevne kombinacije, i to potpuno zasluženo. Vrckava pjevačica u svom ormaru krije gomilu odjeće i modnih dodataka po posljednjoj modi, a među i njima kaput koji slovi za 'must have' već nekoliko uzastopnih sezona

Kraljica svadbi, kako je često nazivaju, radi punom parom. Otkako se vratila s Balija gdje je odmarala sa suprugom Nenadom Tatarinovim, Maja Šuput promovira svoj brend mikrofona, reklamira proizvode na svom Instagramu i trči s jednog koncerta na drugi, a nakon večerašnjeg koncerta u Vinkovcima, sljedeći nastup očekuje je pred publikom u Crikvenici.

Zbog vrste posla kojim se bavi, lijepa pjevačica, koja je na ljeto proslavila okrugli 40. rođendan, puno vremena provodi u autu, putujući na nastupe diljem zemlje, no čak i na putovanjima uvijek je besprijekorno dotjerana. Maja je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju snimljenu tijekom pauze na benzinskoj postaji i još jednom svoje obožavatelje podsjetila na svoj raspored koncerata, a mnogima je kao i uvijek za oči zapeo njezin stajling.