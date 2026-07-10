Ma tko bi joj dao 54: Ovo su beauty navike Sofije Vergara koje baš nikada ne preskače

Prelijepa glumica rođena u Kolumbiji često ističe da iza njezina mladolikog izgleda ne stoji čarobna formula, već dosljednost i njega prilagođena godinama.

Lijepa glumica je otkrila i da je s godinama pojednostavila rutinu njege . Budući da ima osjetljivu kožu sklonu rozaceji, izbjegava agresivne tretmane i proizvode koji mogu izazvati iritacije. Umjesto toga bira hidratantne formule, serume s vitaminom C te retinol koristi umjereno, dok navečer često poseže za uljem nevena koje umiruje kožu.

Jedna od beauty navika koje nikada ne preskače je svakodnevno nanošenje zaštitnog faktora . Sofia je u više navrata priznala da je u mladosti, odrastajući u sunčanoj Kolumbiji, provodila mnogo vremena na suncu bez odgovarajuće zaštite, zbog čega danas posebnu pozornost posvećuje prevenciji. SPF više ne nanosi samo na lice, nego i n a vrat, dekolte i šake – dijelove tijela na kojima se znakovi starenja često prvi pojavljuju . Upravo zato 2023. pokrenula je i vlastiti brend za zaštitu od sunca Toty, posvećen svakodnevnoj zaštiti kože.

Iako je poznata po besprijekornom tenu, ne skriva da vjeruje i u suvremenu estetsku medicinu. U intervjuima je otvoreno govorila o tome da redovito odlazi na laserske tretmane kojima održava kvalitetu kože te da će, kada za to dođe vrijeme, razmotriti i druge neinvazivne metode pomlađivanja. Kako kaže, nije protiv estetskih zahvata ako pomažu da se žena osjeća bolje u vlastitoj koži.

Kada je riječ o prehrani i tjelovježbi, priznaje da nije ljubiteljica napornih treninga. Ipak, nekoliko puta tjedno vježba uz osobnog trenera kako bi održala tonus mišića, a najviše voli kombinaciju treninga snage i kardija. Naglašava da je ključ u kontinuitetu, a ne u ekstremnim režimima.

Posebnu pozornost posvećuje i općem zdravlju. Nakon što je u 28. godini pobijedila rak štitnjače, postala je još svjesnija važnosti redovitih liječničkih pregleda i brige o organizmu. Nedavno je u razgovoru za People rekla kako joj je cilj doživjeti stotu godinu te da želi starjeti lijepo, ali prije svega osjećati se dobro.

Sofia često naglašava da starenje doživljava kao prirodan proces koji ne treba skrivati, nego mu pristupiti pametno. Za nju ljepota nije rezultat jednog proizvoda ili tretmana, već kombinacija zaštite od sunca, kvalitetne njege, umjerenosti i zdravih životnih navika. Upravo zahvaljujući takvom pristupu i danas se smatra jednom od najljepših žena Hollywooda.