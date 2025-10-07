Luka Šulić nakon 5 godina ponovno u Lisinskom

Ovaj virtuozni violončelist koji je u svojoj dugogodišnjoj karijeri svirao na svjetskim pozornicama od Royal Albert Halla do Sydney Opere, rado se vraća Zagrebu:

„Nakon svih godina na svjetskim pozornicama, povratak u Lisinski za mene ima poseban značaj. U Zagrebu sam uvijek kod kuće i zato ovaj koncert želim učiniti posebnim iskustvom – glazbenim putovanjem kroz emocije, od nježnih i intimnih trenutaka do snažnih i strastvenih izvedbi. Veselim se ponovno stati pred zagrebačku publiku i podijeliti s njima glazbu koja mi znači najviše.“ izjavio je Luka povodom najave zagrebačkog koncerta.

Bivši član sastava 2CELLOS, 22. ožujka 2024. izdao je novi album pod okriljem izdavačke kuće Platoon, čime se Luka vratio svojim skladateljskim korijenima i počeo stvarati glazbu koja dočarava sugestivan zvučni pejzaž, obogaćen raskošnim harmonijama, pjevnim gudačima i transcendentalnom violončelističkom linijom.

Lukin glazbeni put temelji se na originalnoj kompoziciji i urođenoj vještini aranžiranja instrumenata – album LIFE njegov je prvijenac u ulozi skladatelja i aranžera. Još kao mladić počeo je razvijati djela za solo violončelo, a uvijek ga je privlačio bogat izražajni zvuk gudačkog orkestra – zvuk koji slušatelja može povesti u dublje emocionalne sfere. Skladbe s albuma nastajale su iz ideja koje su se oblikovale tijekom godina, dobivši prostor za sazrijevanje.

O KONCERTU: U prvom dijelu koncerta Luka će izvesti skladbe s novog albuma LIFE, dok će drugi dio biti posvećen klasičnim i pop-rock skladbama u "crossover" interpretacijama, koje su ga i učinile jednim od najutjecajnijih instrumentalista novog tisućljeća – od Vivaldija do rock hitova!

Zagreb se još jednom našao na listi impresivnih gradova koje je Luka odabrao za svoju turneju i predstavljanje novog albuma, uz London, Pariz, Barcelonu, Milano, Beč i Ljubljanu. Nakon europske turneje, Luka odlazi u Maleziju i Singapur gdje će održati 5 koncerata, a u 2026. koncertna destinacija su Sjedinjene Američke Države.

Ovo je jedinstvena prilika da poslušamo Lukinu „magiju“ koja ga je i proslavila.

ULAZNICE:

Ulaznice su u prodaji u sistemu Lisinski po cijeni od 32.90 € na više.