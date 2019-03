Lijepa Francuskinja iskreno progovorila o svojem najvećem strahu

Tamnokosa Eva Green, atraktivna Francuskinja koja možemo vidjeti u novom hitu Tima Burtona 'Dumbo', baš poput ostalih smrtnica, ne osjeća se ugodno zbog neizbježnog starenja

Bivša Bondova djevojka Vesper Lynd kaže kako joj je muka od intervjua u kojima glumice ističu kako se osjećaju samopouzdanije što su starije.

'Starenje nije lako. Postoji velika doza nesigurnosti uz to što postajemo iz godine u godinu sve stariji. Osobito se to odnosi na nas glumice jer smo stalno u strahu hoćemo li se dopasti obožavateljima kad pređemo 40-u. Naši angažmani ovise o našem izgledu. Iako ću uskoro ući u 40-e, osjećam se kao da mi je još uvijek 15 godina. Zato me živciraju glumice koje kažu 'Osjećam se samopouzdanije u 40-ima nego u 30-ima', rekla je lijepa glumica koja je pronašla novu ljubav u redatelju Timu Burtonu.