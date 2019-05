Lijepa Amal Clooney kratkom haljinicom naglasila duge, vitke noge

Bračni par Clooney pojavio se na premijeri njegove nove serije 'Catch 22', a kao i obično svi pogledi bili u upereni u lijepu Amal. Atraktivna odvjetnica ovoga puta zablistala je u kratkoj haljini koja je istaknula njezine duge vitke noge

Vidno dobro raspoložen par smješkao se okupljenim fotoreporterima, a iako pored lijepe supruge, uspješne odvjetnice Amal Clooney, slavni glumac redovito padne u drugi plan, to njemu nimalo ne smeta.

'Ona tuži ISIS na sudu, a to je ujedno prvi put da je neto digao tužnu protiv ISIS-a. Ona brani Jazide koji doživljavaju genocid i radila je na oslobađanju Reutersovih novinara iz zatvora u Mjanmaru. Ona radi sve to i uz to je divna majka i jako dobra supruga. Osjećam se kao da sam dobio jackpot', ne krije ponos Clooney.