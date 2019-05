George Clooney danas izgleda bolje nego u mladosti: Jedan od najvećih holivudskih zavodnika slavi 58. rođendan

U Lexingtonu, u američkoj državi Kentcuky, 6. svibnja 1961. godine rođen je George Timothy Clooney, američki glumac i filmaš koji je, kao dječak, sanjao o sasvim drugoj karijeri. Tada je želio postati najbolji igrač bejzbola, no nakon neuspjeha, postignutog u redovima kluba Cincinnati Reds, Clooney je u 21. godini života odlučio napraviti rez - preselio je u Los Angeles i započeo svoju glumačku karijeru

Tek dvije godine stalnih audicija bile su mu potrebne da počne dobijati uloge u televizijskim sapunicama, glumio je u 'The Facts of Life' i 'Roseanne', no pravi se uspjeh dogodio kada je 1994. dobio priliku života - ulogu doktora Douga Rossa u popularnoj seriji 'Hitna služba', rame uz rame s našim Goranom Višnjićem.