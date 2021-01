Legendarna ljepotica otkrila tajnu mladolikog izgleda, a njezinom se odgovoru nitko nije nadao

Lauren Hutton, američka glumačka legenda poznata po profinjenoj ljepoti i figuri koja plijeni poglede i u osmom desetljeću

Lauren koja je poznata kao osoba bez dlake na jeziku, iznenadila je mnoge svojim odgovorom.

'Seks je sjajan način tjelovježbe, također! Mislim da je važno imati osobu kojoj je stalo do vas i do koje je vama stalo. I voljeti. Samo teško je naći partnera, moje je mišljenje kako je danas puno više dobrih žena nego muškaraca. Po meni tajna ljepote je u vođenju ljubavi, u to vjerujem oduvijek. Iako sam uvijek bez ustručavanja pričala o seksu, nisam nikad govorila javno o svojim partnerima. Javnost nikad nije upoznala osobu s kojom sam živjela punih 26 godina. Nikad nisam otkrila ime te osobe', rekla je glumica koja je oduvijek bila vrlo samozatajna kad se radi o privatnom životu.