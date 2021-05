Lavove čeka ljubavni preporod, Blizance nove ljubavne mogućnosti, Bikovima je vrijeme povoljno za poboljšanje radnih uvjeta, a Vodenjacima za traženje posla

Bikovi će biti odvažni i odlučni promijeniti radne uvjete kojima nisu zadovoljni, a Vodenjacima je vrijeme povoljno za slanje molbi i dogovaranje novih poslova. Blizanci su u razdoblju prepunom novih ljubavnih mogućnosti koje samo trebaju ugrabiti, a zauzeti Lavovi doživljavat će ljubavni preporod, nalazeći u dragom nježnog ljubavnika i najboljeg prijatelja

Privatni odnosi Djevica plove uzburkanim vodama, ali vjerojatno neće potonuti. Nastojte rješavati nesuglasice razgovorom i kompromisno ako je druga strana imalo sklona suradnji. Neočekivani kvarovi, nesporazumi ili kašnjenja usporavat će vas u poslu. Vaša sposobnost brze prilagodbe bit će na kušnji. Nikakve novčane ekshibicije do daljnjeg ne dolaze u obzir.

Samci Škorpioni žudjet će za stabilnom vezom, no nedavno započet odnos neće im ispuniti očekivanja. Imajte na umu to da se možda neće bitno poboljšati, ali dok ima nade, dajte sve od sebe. Neslaganje s kolegama ili poslovnim partnerima ugrozit će vašu suradnju. Nećete biti spremni popustiti, no poslušajte tuđe komentare i na koncu učinite ono što je najbolje za cjelokupno poslovanje.

Strijelcima ophođenje neće biti jača strana pa je bolje da ne izjavljujete ljubav novoj simpatiji, odnosno da ne započinjete razgovor s partnerom o budućnosti veze. Ne donosite brzoplete odluke o novčanim i profesionalnim pitanjima. Povećan oprez bit će potreban najmanje tri tjedna. Povlačite samo one poteze koji su očito lišeni rizika i pravnih nejasnoća.

Na ljubavnom planu Jaraca vladat će status quo. Niti ćete se vi puno truditi oko nekog, niti netko oko vas. Iznimka su Jarci rođeni do Božića, kojima bi mogla zasjati sreća. Većina poslova bit će vam dobro poznata i laka za obavljanje, ali i toliko zamorna da će vas uspavljivati. Tjedan je odličan za spremanje i čišćenje doma, uključujući tavane, podrume i šupe.

