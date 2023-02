Kvaliteta sperme i razina testosterona drastično su pali, no povećala se dužina penisa, ima li razloga za brigu?

Zahvaljujući podacima o reproduktivnom zdravlju muškaraca, kvaliteta sperme i razina testosterona drastično su pali tijekom posljednjih nekoliko desetljeća, zbog čega je profesor urologije na prestižnom Stanfordu, Michael Eisenberg, krenuo u istraživanje

Sve što je putem doznao, natjeralo ga je da se zapita - trebamo li biti zabrinuti zbog reproduktivnog zdravlja muškaraca? Uvjeren kako bi zbog svega mogao još puno toga otkriti, dr. med. Michael Eisenberg odlučio je istražiti je li se, paralelno s time, promijenila i fizička anatomija kod muškaraca.

Svoju studiju Eisenberg je objavio na samo Valentinovo, 14. veljače u The World Journal of Men's Health. Riječ je o studiji koju je napravio sa svojim kolegama i u kojoj je kompilirao podatke iz 75 različitih studija provedenih od 1942. do 2021., a koje su donijele podatke o duljini penisa 55.761 muškaraca. Iz svih tih podataka otkrio je da se prosječna dužina penisa u erekciji povećala tijekom 29 godina za nevjerojatnih 24 posto.