Kultne traperice ponovo postaju modni odabir broj jedan, a kako i ne bi kad s godinama izgledaju sve bolje

Konkurencija na tržištu trapera nikad nije bila veća, a nakon godina tonjenja u zaborav na scenu se vraćaju kultne levisice u kojima se sve češće mogu vidjeti modne zaljubljenice, ali i najveće influencerice današnjice

Ciklički modni trendovi u fokus ponovo stavljaju siluete iz 80-ih i 90-ih godina prošlog stoljeća, a s njima se na scenu vraćaju i kultne levisice. To iz dana u dan dokazuju trendseterice koje paradiraju u obožavanim levisicama, a ove sezone nema tko ih ne nosi, od Kaie Gerber, Hailey Baldwin , preko Margot Robbie, Kourtney Kardashian do Christie Brinkley .

Levi's 501 vječni je model uz koji možete nosi doslovno sve, od sakoa i starki, kako to radi Kaia Gerber, preko štikli, gležnjača pa do svilenih bluza. Bonus je svakako to što je silueta ovih kultnih traperica ove godine apsolutni must have, a ako imate stari model zakopan negdje u dubini ormara, izvucite ga čim prije. Prednost im je što s godinama, za razliku od većine drugih modela i brendova izgledaju - jednostavno bolje.