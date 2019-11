Bez greške: Katie Holmes pokazala kako se nose dva najveća trenda

1/10

Donedavna kraljica ulične mode Jessica Alba dobila je dostojnu konkurenciju u lijepoj glumici Katie Holmes koja u posljednje vrijeme ne griješi kad je u pitanju moda. Zgodna brineta koja se proslavila u seriji 'Dawson's Creek' zadivila je u šetnji ulicama New Yorka u kombinaciji koja već neko vrijeme oduševljava fashionistice. Traperice kraćih nogavica i crni sako, Katie je upotpunila s bijelim tenisicama koje su i dalje apsolutni 'must have' ove sezone među modnim ovisnicama. Crna torbica, ležerni bob i minimalistički make up upotpunili su ovo sjajno izdanje 40-godišnje glumice.