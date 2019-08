Kolovoz Vagama donosi ljubavnu ekstazu, Lavovima pohotu, Djevice će pribjegavati ljubavnoj špijunaži, a Blizanci izbjegavanju obveza

Bilo da su u vezi, bilo slobodne, Vage će se u kolovozu nalaziti u ljubavnoj ekstazi, a Lavovi će najmanje do 18. kolovoza biti najpohotniji znak. Djevice će do sredine kolovoza moriti sumnje u vezi s partnerom ili simpatijom, pa će u potrazi za odgovorima pribjeći i špijunaži. Blizanci će sve podrediti zabavi te po nekoliko dana zaboravljati da postoje i obaveze

Bikovima će situacija postajati sve zbrkanija, osobito ako su u braku. Mogli biste biti lažno optuženi za nevjeru. Slobodnjaci će se najbolje zabavljati u domaćem okruženju i u društvu bliskih prijatelja. U nekoliko navrata viša sila spriječit će vas da na vrijeme stignete na posao ili važne sastanke. Isprva će vam prijetiti sukobi, no spretno ćete se izvući iz nevolje i nadoknaditi propušteno.

Blizanci , želite li upoznati nekoga dovoljno zanimljivog za vaš osebujan ukus, počnite izlaziti na mjesta kakva inače izbjegavate. Teško ćete se prisiljavati na izvršavanje obaveza, no budete li neprofesionalni, nećete izmaknuti oštrom oku šefa ili cinkaroša. Novac se neće dugo zadržavati u vašim rukama jer ćete padati na skupe provode i stvarčice koje vidite u reklamama.

Pohotnim Lavovima u sretnoj vezi partner će biti zahvalan, no klimavi bi odnosi mogli biti dokrajčeni da bi se nesmetano posvetili zavođenju. Večeri ćete provoditi razuzdano sve do kraja vladavine Lava 22. kolovoza. Ako ne možete izbjeći rad ili učenje, naći ćete snage za kvalitetno obavljanje zadataka. U dobrom ste raspoloženju pa vam obaveze ne izgledaju kao pretežak teret.

Do sredine kolovoza Djevice će moriti sumnje u vezi s partnerom ili simpatijom. U potrazi za odgovorima pribjeći ćete i špijunaži. Ljubavne okolnosti bivat će sve povoljnije prema kraju mjeseca. U najmanju ruku znat ćete na čemu ste. Do 19. kolovoza bit ćete bezvoljni i nemotivirani, no vaše urođene radne navike spriječit će vas da se odate zabušavanju. Živnut ćete u nastavku mjeseca.

