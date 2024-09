Kendall Jenner više nije brineta: Sve je zapanjila novim imidžem

Ovan

Nerazumijevanje između vas i partnera i dalje je na snazi. Bit ćete previše zahtjevni i posesivni prema njemu, no on će se držati tolerantno u očitoj želji da sačuva kućni mir. Neka to i vama bude prioritet. Gurnite inat i ponos u drugi plan i prebrodite ovu malu krizu.