Kći Monice Bellucci očarala je modni svijet: Tek joj je 15 godina, a već je postala muza Dolce & Gabbane

Starija kći glumačkog para Monice Bellucci i Vincenta Cassela izrasla je u pravu ljepoticu, a oduševljenje s njom ne krije ni slavni dvojac Dolce & Gabbana, koji su je još jednom angažirali za svoju kampanju. Na snimanju na jezeru Como u Italiji, lijepa Deva odradila je sve poput prave profesionalke, kao da je to nešto čime se bavi godinama, a sve je odrađeno pod budnim okom njezinih roditelja, koji su odgodili sve obaveze kako bi bili uz nju

Prelijepa Deva Cassel novim je angažmanom za talijanski dizajnerski dvojac jasno dala do znanja da su je Domenico i Stefano odabrali kao svoju novu muzu. Deva je već snimila kampanju za njihov najnoviji parfem pod nazivom Shine, a sada je sve to ponovila na jezeru Como, istom onom na kojem kuću imaju Amal i George Clooney .

Zbog slavnih roditelja, mnogi smatraju kako upravo zahvaljujući njima dobija ovakve prilike, no njezina se ljepota, koju je naslijedila od svoje majke i koju i dan danas mnogi smatraju jednom od najljepših žena svijeta, doista ne može osporiti. Ipak, neki su očito ljubomorni na nju, a to su joj i jasno dali do znanja. Na svom se službenom Instagram profilu, na kojem je prati više od 46 tisuća ljudi, dok ona ne prati nikoga i ima tek četiri objave, ponaša baš poput svake tinejdžerke, ne ističući svoju obitelj u niti jednom trenu.

No, jedna crno-bijela fotografija potaknula je raspravu kako se Deva podvrgnula kozmetičkim zahvatima kako bi čim više nalikovala svojoj mami, a 15-godišnjakinja je dotičnoj osobi, koja skriva svoj identitet iza Instagram imena cinemalover44, brzo odbrusila i jasno dala do znanja da ju nitko neće vrijeđati: