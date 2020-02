Kalifornijski dom poznatog glumca pravi je dragulj moderne arhitekture

Meksičko-američki glumac Demián Bichir priuštio si je dom iz snova smješten na prestižnoj lokaciji San Fernando Walley u Los Angelesu

Riječ je o luksuzno uređenoj građevini za koju je Bichir iskeširao 2.9 milijuna dolara, a u blizini kuće nalazi se bezbroj ljupkih restorana i zanimljivih šoping destinacija. Bichir, koji potječe iz poznate obitelji glumaca, najpoznatiji je po ulozi u film 'Bolji život' za koji je nominiran 2011. za nagradu Oscar, ali i po filmovima poput The Heat, The Nun and Alien: Covenant...

Inače, glumac koji je svoj uspon u Hollywoodu započeo ulogom u filmu 'In The Time of The Butterflies' sa Salmom Hayek, prošle je godina doživio veliku tragediju: sa samo 37 godina iznenada mu je preminula supruga Stefanie koja se pojavila i u njegovom redateljskom prvijencu, filmu naslova 'Un Cuento de Circo & A Love Song'.

'Ovo je najteže i najtužnije razdoblje naših života i ne znamo koliko će nam vremena trebati da prevladamo ovu bol. Najiskrenije se nadamo da će naša predivna Stefanie, moj anđeo i ljubav mog života, počivati u vječnom miru', napisao je tad Demian nakon smrti voljene Stefanie Sherk, modela i glumice, rođene i odrasle u Kanadi.