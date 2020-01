Kakve su prehrambene navike Hrvata i koliko su nam važne oznake na hrani?

Veliko online istraživanje o prehrambenim navikama Hrvata i poznavanju oznaka na hrani privuklo je gotovo 2000 ispitanika što ukazuje na značajan interes i sve veću svijest nacije o hrani i prehrani. Na svih 12 pitanja odgovorilo je 1600 ispitanika što čini dobar uzorak Hrvata koji svoje vrijeme provode uz tipkovnice i pametne telefone, a ujedno pridaju značaj hrani koju unose u organizam

Generacija Milenijalaca te još mlađi pripadnici generacije Z glavni su pokretači rasta i prodaje kategorija hrane bez glutena, laktoze, alergena, GMO sastojaka i općenito, bez potencijalno štetnih sastojaka hrane. Dio je to njihovog identiteta i habitusa, međutim, ova je potreba djelomično i zdravstveno uvjetovana. Naime, među mlađim generacijama višestruko je veća učestalost različitih alergija i intolerancija. Stoga ove kategorije hrane bilježe stalan rast. Posljednje pitanje u ovoj online anketi odnosilo se na odabir područja koje je ispitanicima najvažnije, a mogli su birati između pojmova GMO, ekološki uzgoj, gluten i laktoza. Čak 68% ispitanika navelo je kako ih najviše zanima ekološka proizvodnja, a 22% ispitanika zanima i područje genetski modificiranih organizama. 5% ispitanika navodi kako im je preosjetljivost na gluten najvažnije područje interesa. Isto tako, 5 % ispitanika odabralo je intoleranciju na laktozu kao najvažnije područje. Podaci su to koji do neke mjere ukazuju na razmjer problema, budući da danas znamo da 1% populacije ima celijakiju (bolest preosjetljivosti na gluten), a do 6% osoba je preosjetljivo na gluten. Intolerancija laktoze u našem se podneblju bilježi u približno 10-12% populacije te postoji potreba i za ponudom i posebnim označavanjem takvih posebnih proizvoda.