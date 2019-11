Kako "zelenim" navikama možemo pomoći planeti?

Zemlja je upravo iskusila najtopliji petogodišnji period zabilježen do sada. Amazona je gorjela, ledenjaci se otapali, a mi smo razmišljali što možemo učiniti da pomognemo? Već sitnim promjenama navika još danas možemo napraviti puno

Primjerice brinuti se da pijemo vodu iz recikliranih plastičnih boca ili da kupujemo lokalne proizvode. Prehranom, brigom o recikliranju i ekološkim navikama u svom domu, možemo itekako doprinijeti očuvanju okoliša.

Zelene navike u prehrani

Prva stvar koju možemo uvesti u svoju svakodnevnicu je kupovati lokalno voće i povrće iz okolice mjesta u kojem živimo. Na taj način ne samo da se podržava lokalna ekonomija, nego i hrana putuje puno kraće do vašeg stola pa se troši manje goriva i stvara manje stakleničkih plinova. Hrana je uz to i svježija, zdravija i ima više okusa, jer je provela manje vremena “na putu”. Uz to možete zasaditi i vlastiti vrt ili barem jestive biljke poput bosiljka ili ružmarina, jer kontrolirate čime ih hranite i ne kupujete ih zamotane u plastiku u dućanu.