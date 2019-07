Kako se kvalitetno naspavati, saznajte u Gundulićevoj 7

Zanimljivim moderatorskim konceptom Nevena Rendeli i Frano Ridjan predstavili su javnosti novi Hespo salon u centru Zagreba. Riječ je o prvom maloprodajnom Hespo salonu koji nudi sve što vam treba za kvalitetno spavanje

Direktorica maloprodaje Hilding Andersa, Kristina Bošnjak:

'Kod otvaranja novih salona uvijek se vodimo potrebama i željama naših kupaca, pa smo tako na temelju istraživanja tržišta i pozicije brenda Hespo u percepciji kupaca odlučili da je sada idealno vrijeme za pozicioniranje novoga maloprodajnog lanca Hespo. Prepoznali smo potrebu naših kupaca za višim madracima i krevetima kakve pružaju vrhunske hotelske kuće, jer se kupci žele tako dobro naspavati ne samo kad su na odmoru u hotelu nego i kad su u svojem domu. Osim novih preudobnih madraca, tu je i cijeli asortiman takozvanih 'box-spring' kreveta, čime se okrećemo skandinavskom načinu spavanja, to jest višeslojnoj kombinaciji najboljih jezgri koje koristimo kao specijalisti u tome. Tako se osigurava najkvalitetniji san, ali i udobnost koju si kupac sam može kreirati odabirom upravo one kombinacije boxa, odnosno baze kreveta, te madraca i nadmadraca koji mu najbolje odgovaraju. Nakon otvaranja ovog salona u centru grada Zagreba, plan nam je do kraja godine otvoriti još Hespo salona diljem cijele Hrvatske kako bismo bili što dostupniji našim vjernim kupcima koji prepoznaju kvalitetu branda Hespo već gotovo 30 godina.'

Dodatni asortiman za stvaranje lijepog ugođaja u domu također je u ponudi. Kupci mogu odabrati bogatu ponudu posteljina belgijskog dobavljača, detalje nizozemskog brenda By Boo u industrijskom stilu, ukrasne jastuke, prekrivače, tepihe, stolce, francuske mirise za dom, mirisne svijeće i još mnogo toga.

Prije kupnje madraca kupcima je potrebno pružiti mnogo informacija, pomoći im u detektiranju potreba i važnosti madraca na kojem ipak provodimo trećinu života. U centru Zagreba odsad tako kupci imaju mjesto u kojem mogu isprobati madrac, a odluku o kupnji mogu donijeti kasnije u samom Hespo salonu, u nekom od trgovačkih lanaca ili obaviti online-kupovinu.

Saznajte sve što vam treba za spavanje kao na oblacima u Hespo salonu, Gundulićeva 7 i na stranici.