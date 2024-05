Kako iskoristiti strah od smrti da živite najbolju verziju života? Evo što kaže stručnjakinja

'Moj glavni savjet je da budete precizniji u onome što nazivam matematikom smrtnosti', objasnila je Jodi Wellman , osnivačica platforme Four Thousand Mondays, u intervjuu za CNBC Make It. 'Većina ljudi voli brojati svoj novac, a ja volim reći da bi bilo dobro da brojimo i svoje ponedjeljke', kaže Wellman, koja je magistrirala primijenjenu pozitivnu psihologiju na Sveučilištu u Pennsylvaniji.

Nedavno je objavila knjigu 'You Only Die Once', koja pomaže ljudima da probude svoju strast i znatiželju za životom. Objasnila je da prosječna osoba doživi prosječno 4000 ponedjeljka u životu te savjetuje ljudima da provjere koliko im je ponedjeljka preostalo svaki tjedan pomoću kalkulatora na njezinoj web stranici.

Vremenska oskudica

Ovo služi kao podsjetnik na nedostatak vremena, tjerajući ljude da nešto poduzmu u svojim životima. Temelji se na konceptu koji se zove 'vremenska oskudica', što znači da više cijenimo imovinu koja je privremena od one koja je beskonačna, prema Wellman.

'Dakle moramo se stvarno uskladiti s prirodom naših života jer u protivnom nećemo ništa poduzeti', upozorila je. Većina ljudi radi poslove koji ih ne ispunjavaju i odgađaju obaveze poput odlaska na sat tenisa ili učenja talijanskog, ali 'kasnije je nedostižno vrijeme koje možda nikada neće doći', smatra Wellman. Kad se sjetite koliko vam je dana preostalo, vjerojatnije je da ćete rezervirati taj sat tenisa. 'Da noćas umrete, što biste voljeli da ste poduzeli? Možda postoji prilika da to učinite danas', dodala je.