Kaftan Studio predstavio novu odličnu kolekciju

Status žene u društvu se do danas nije značajno promijenio, razne predrasude prema ženama su još uvijek itekako prisutne u mnogim segmentima života, pri čemu moda i odijevanje žena nisu izuzetak

Ono sto nam je interesantno i čemu kao dizajnerice svjedočimo godinama jeste to da žene, bez obzira na životna uvjerenja, lična viđenja i stavove, vrlo lako pronalaze zajednički jezik kada je riječ o modi i odijevanju. Moda kao umjetnost ima snagu da spaja sve različitosti i mišljenja smo da je upravo to njena najveća vrijednost.

Kaftan studio preporučuje da pogledate prelijepe manekenke Nataliju Denić i Snežanu Gašić pred objektivom najboljeg BH modnog fotografa Edvina Kalića, pri tom kao soundtrack da poslušate i pjesmu "Sisters Are Doin' It For Themselves" by Eurythmics and Aretha Franklin.