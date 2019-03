Kad probate recept za ove kremaste eklere, bit će vam jasno zašto su svi ludi za njima

Volite francusku poslasticu – eklere, no čini vam se da zahtijevaju previše vremena i truda? Nećemo se lagati, sat i pol do dva ćete sigurno potrošiti na pripremu, no nećete cijelo vrijeme raditi, stići ćete se i odmoriti između koraka

Kremasti ekleri za mnoge su savršen desert, a kad ih jednom napravite bit će vam jasno i zašto. Tijesto se prvo kuha pa potom peče, dok se krema može raditi na nekoliko načina. U ovom slučaju predlažemo slastičarsku kremu od vanilije i istu takvu od čokolade, pa odaberite onu koju vam se više sviđa ili količinu podijelite na pola pa napravite pola eklera s jednim, a pola s drugim okusom. Potrebni sastojci: za tijesto 250 ml vode

125 g maslaca

žlica šećera

150 g brašna (oštrog)

4 jaja

prstohvat soli Priprema U lonac ulijte vodu, potom dodajte šećer, sol i maslac te pustite da uzavre. U smjesu zatim dodajte brašno i miješajte oko minute na vatri kako bi se brašno skuhalo. Maknite tijesto s vatre i ostavite da se ohladi. U ohlađeno tijesto ubacite jedno po jedno jaje i miješajte električnom miješalicom dok ne dobijete povezanu smjesu. Pećnicu zagrijte na 190 stupnjeva, a na lim stavite papir za pečenje. Tijesto stavite u slastičarsku vrećicu te ga špricom (veličina oraha) nanesite na papir, pazeći na razmak da se ne bi dodirivalo tijekom pečenja. Pecite oko 20 minuta te ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi. Sastojci za kremu: 500 ml mlijeka

pola mahune vanilije

4 žumanjka

100 g šećera

35 g gustina

jedno vrhnje za šlag 250 ml

75 g tamne čokoalde (ako radite čokoladnu kremu)

Priprema

U mlijeko ubacite sastrugane sjemenke vanilije i dodajte praznu mahunu te zakuhajte. Kad mlijeko uzavre, izvadite mahunu. U međuvremenu istucite žumanjke sa šećerom i dodajte gustin te dobro izmiješajte. U smjesu ulijte malo uzavrelog mlijeka i dobro izmiješajte da nestanu grudice te dodajte ostatak mlijeka.

Smjesu dobro izmiješajte i vratite u lonac u kojem se kuhalo mlijeko te miješate na laganoj vatri dok se krema ne zgusne. Prebacite kremu u drugu posudu i prekrijte plastičnom folijom da se ne uhvati korica te ostavite da se ohladi.

Ako želite čokoladnu kremu u smjesu dodajte 75 g tamne rastopljene čokolade i dobro izmiješajte. U ohlađenu kremu dodajte istučeno slatko vrhnje.

Ohlađene eklere napunite pripremljenom kremom pomoću slastičarske vrećice s nastavkom za punjenje. Možete ih prerezati na pola po dužini ili napraviti rupicu kroz koju ćete ih napuniti.

Sastojci za čokoladni prreljev ganache

60 g tamne čokolade



50 ml slatkog vrhnja

Zagrijte vrhnje (pazite da ne uzavre) i u njega umiješate čokoladu natrganu na komadiće. Pustite da se smjesa malo ohladi, a kad postane mlaka, gornje dijelove eklera umočite u nju ili ih samo prošarajte ganacheom.

Ako vam je previše čokolade u receptu, možete ih ukrasiti s malo šećera u prahu.

