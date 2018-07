Julia Roberts i Franka Batelić imaju jednu zajedničku strast, otkrivamo i koju

Slavnoj glumici Juliji Roberts zbilja je teško pronaći manu jer slavna ljepotica koja je oduševila ulogama u filmovima 'Ja u ljubav vjerujem', 'Moj dečko se ženi', 'Zgodna žena' ili 'Erin Brokovich' nikad nije izgledala bolje

Hvaljena dizajnerica na modnoj sceni je već 37 godina, a njezin prepoznatljiv modni potpis slavni ljepotu i ženstvenost.

Dizajnerica je u jednom ranijem intervjuu kazala kako joj se ne sviđa uniformiranost.

'Mišljenja sam da se žene općenito moraju malo opustiti i razmisliti što im se zapravo sviđa. Svakog mjeseca pojavi se nešto novo, nešto se mijenja i svakoga mjeseca kupuje se više i više. Sve je to previše! Ljudi vole govoriti o trendovima, trendovima i samo trendovima. Uvijek kažem da zbog trendova svi izgledaju isto, kao u uniformama. Ako ne posjeduješ ovu ili onu torbu ili ne nosiš taj i taj brend onda nisi 'in'. Pa što je to? Morate imati svoj stil, svoj osobni stil, i dati mu svoj pečat', poručuje slavna dizajnerica, čije su kreacije čest odabir za crvene tepihe, a nosile su ih, između ostalih i Nancy Reagan, Michelle Obame, Melania Trump i španjolska kraljica Letizia.