JLo se ne odvaja od skupocjene torbe u stajlingu koji odiše elegancijom i stilom

Jennifer Lopez stigla je u New York, a njezina najsvježija modna izdanja ni ovog puta nisu razočarala. Slavna ljepotica u istom je danu promijenila dva stajlinga, no skupocjenu torbicu nije ispuštala iz ruku

Ako netko zna kako ostaviti dobar modni dojam u svakoj prilici, onda je to Jennifer Lopez. Nakon što je objavljena vijest da će primiti nagradu Michael Jackson Video Vanguard na ovogodišnjoj dodjeli MTV-jevih nagrada u listopadu, JLo je viđena ispred MTV-jevog ureda u New Yorku, dotjerana od glave do pete, u stajlingu koji vrišti - 'ja sam diva'.