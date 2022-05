Jesu li prirodni dezodoransi zbilja toliko bolja i zdravija opcija?

Reklamne kampanje za određene proizvode u beauty i kozmetičkoj industriji često nam sugeriraju da su artikli od 'prirodnih' sastojaka daleko sigurniji od onih tradicionalnih, ali ta pompa nije utemeljena na znanosti, tvrde neke studije

View this post on Instagram

Dr. Burstein kaže da jednostavno ne postoje dokazi koji bi podržali ovu ideju. 'Neke studije na ljudima to zapravo nikada nisu sugerirale', rekao je. No studije koje su se često provodile na životinjama ili stanicama (poput stanica raka dojke u Petrijevoj zdjelici) koristile su 'nevjerojatno toksične razine' testiranih sastojaka.

'Do danas nema apsolutno nikakvih dokaza za to da je rak dojke uzrokovan izlaganjem bilo čemu u antiperspirantima ili dezodoransima', rekao je dr. Harold Burstein , onkolog s Instituta za rak Dana-Farber i profesor medicine Harvard Medical Schoola.

To je, kažu stručnjaci, uključujući one iz Američkog društva za borbu protiv raka, potpuna neistina!

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Američko vijeće za proizvode za osobnu njegu, koje predstavlja tvrtke za kozmetičke proizvode i proizvode za osobnu njegu, smatra da bi kupci trebali napraviti svoj izbor na temelju osobnih preferencija. 'Naši članovi rade na osiguravanju toga da potrošači imaju pristup nizu sigurnih i učinkovitih proizvoda. To uključuje ponudu prirodnih proizvoda za one potrošače koji ih preferiraju. Sve treba biti njihov izbor', navodi se u njihovu priopćenju za The New York Times.

Ipak, dermatolozi preporučuju opcije bez mirisa, osobito ako ste alergični ili osjetljive na mirise. 'Što je osoba više izložena nekim od ovih mirisnih kemikalija, to je veći rizik od potencijalnog razvoja alergije', rekla je dr. Nina Botto sa Sveučilišta u Kaliforniji u San Franciscu.

Ipak, ako volite koristiti dezodoranse, 'to je u redu', dodala je, 'ali ako imate bilo kakvu osjetljivost kože, predstavlja rizik'.

Ili - možete odlučiti da uopće ne koristite dezodorans.