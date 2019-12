Jennifer Lopez nije odoljela trendu koji je proteklih tjedana osvojio srca svjetskih trendseterica

1/12

Latinoamerička pop diva Jennifer Lopez nije promaknula oštrom oku paparazza dok je šetala prema NBC-ijevom studiju u New Yorku, gdje imala zakazano gostovanje u emisiji Saturday Night Live. Slavna pjevačica, koja je u srpnju proslavila okrugli pedeseti rođendan, na snimanje je stigla 'skockana' od glave do pete, uskladivši crnu bluzu s mašnom s visokim crnim čizmama do iznad koljena i trendi kariranom jaknom od flanela, predimenzioniranog kroja. Flanel jakne kariranog uzorka trenutno su vrlo popularne među trendsetericama. Nakon što je model s potpisom modne kuće Chloe osvojio modne ovisnice, jednaki 'bum' izazvale su i jakne s potpisom H&M-a i Manga.