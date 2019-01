Jennifer Aniston ponovno dokazala da je kraljica ležernog stila

Jennifer Aniston bez sumnje je jedna od najbolje odjevenih glumica u Hollywoodu s istančanim osjećajem za modu

'Meni su osobno puno draži modeli s nogavicama koje se lagano šire na dnu, poput modela iz 70-ih, ili udobne poderane traperice, kao i one udobnog boyfriend kroja', rekla je glumica jednom prigodom.

Naglasila je i kako joj je najvažnije osjećati se ugodno u onom što nosi te da nikad nije pratila trendove.

'Ne trudim se previše i ne pratim slijepo trendove jer mi to nikad ne djeluje autentično. Dobar primjer za to su skinny traperice. Znate, one i ja se ne slažemo baš najbolje', rekla je lijepa glumica.