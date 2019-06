Jennifer Aniston nosi udobni model traperica koji ne pristaje svakoj figuri

Glumica Jennifer Aniston koja se proslavila ulogom omiljene 'Prijateljice' Rachel Green, kad je u pitanju moda drži se provjernih stilskih rješenja

'Meni su osobno puno draži modeli s nogavicama koje se lagano šire na dnu, poput modela iz 70-ih, ili udobne poderane traperice, kao i one boyfriend kroja. Ne trudim se previše i ne pratim slijepo trendove jer mi to nikad ne djeluje autentično. Dobar primjer za to su skinny traperice. Znate, one i ja se ne slažemo baš najbolje'.

Omiljene joj traperice Jennifer kombinira s kožnim jaknama, sakoima i naravno, bijelim pamučnim T-shirt majicama za koje ističe kako su temelj njezine garderobe.