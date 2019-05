Jennifer Aniston sakrila besprijekornu figuru i modno podbacila

Američka miljenica Jennifer Aniston službeno je započela s promocijom nove akcijske komedije 'Murder Mystery' gostovanjem u emisiji slavnoga voditelja Jimmyja Kimmela

'Definitivno sam ljubiteljica štikli i volim biti nekoliko centimetara viša, a obožavam cipele s punom petom i to one jako, jako dobre cipele s punom petom. Jednom kad pronađem dobre cipele s punom petom nikad ih se neću odreći', svojedobno je izjavila Aniston.

'Meni su osobno puno draži modeli s nogavicama koje se lagano šire na dnu, poput modela iz 70-ih, ili udobne poderane traperice, kao i one boyfriend kroja', kaže glumica i dodaje: 'Ne trudim se previše i ne pratim slijepo trendove jer mi to nikad ne djeluje autentično. Dobar primjer za to su skinny traperice. Znate, one i ja se ne slažemo baš najbolje'.