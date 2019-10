Jelena Veljača prava je modna kameleonka

Inspirirana kulturom visoke mode, ali dizajnirana za svakodnevicu, nova ECCO SHAPE SCULPTED MOTION kolekcija kožnih čizmi s oblikovanim petama nudi mladim, urbanim ženama snažnu i svestranu estetiku.

Čizme u visini zgloba, poluvisoke ili pak dokoljenke, sa 35 mm, 55 mm ili 75 mm oblikovanim petama, sve su one osnažene ECCO-vom revolucionarnom SHAPE tehnologijom platforme koje dozvoljavaju da se igrate sa stilom i izgledom svaki dan, po danu i mraku. Ista čizma može se jednako lako kombinirati s formalnim odjelom kao i s običnim trapericama i majicom, ili pak sa suknjom i džemperom od kašmira. S obzirom na to da ECCO SHAPE SCULPTED MOTION ostavljaju tako jaki dojam, na vama je samo da izbalansirate ostatak svojeg izgleda za taj dan.

Svojim laganim modernim glamurom, ove burne čizme koje pomiču granice mode spremne su za korištenje u svim situacijama, od početka dana do dugo u noć, te od najopuštenijih okruženja do onih najelegantnijih. Bez obzira idete li na večeru s klijentima, opuštajući nedjeljni brunch ili koktel s prijateljima, ili pak u laganu šetnju gradom, ove vam čizme omogućavaju da se stilski izrazite.

Tehnologija iza komfora

Od mnogih inovativnih tehnologija korištenim u izradi ove edgy čizme jedna od njih zadnje je dostignuće anatomske mode koji osigurava da cijelo stopalo radi prirodne kretnje. ECCO FLUIDFORM™ tehnologija direktne udobnosti hvata i očuvava anatomski profil koji je napravljen da traje, dok u isto vrijeme osigurava integralnu i izdržljivu vezu bez ijednog od čestih kompromisa povezanih s konvencionalno prošivenim i/ili zalijepljenim sklopovima. Svi stilovi u kolekciji također uključuju SHAPE golenicu, koja dozvoljava ženama da hodaju stabilno i samouvjereno, kao i modeliran srednji potplat oprezno formiran s naprednim mekim polimerima koji omogućavaju potporu i mekoću.

O kojoj god prilici da se radi, ECCO SHAPE SCULPTED MOTION kolekcija podiže petu, stil i komfor moderne žene.



O ECCO-u

ECCO je jedan od vodećih svjetskih brendova za cipele koji kombinira stil i komfor. ECCO-v uspjeh izgrađen je na proizvodima sa sjajnim pristajanjem i kožama najveće kvalitete. ECCO posjeduje i upravlja svaki aspekt lanca vrijednosti od postolarskih radnji (štavionice) i industrije cipela sve do veleprodajnih i prodajnih aktivnosti. ECCO-vi proizvodi prodaju se u 90 država u preko 2,200 ECCO trgovina i više od 14,000 prodajnih

ECCO prodajna mjesta: Ilica 14, Arena centar, CC One East, Westgate, CC One Split, Mall of Split, Tower centar Rijeka