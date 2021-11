Jeftin i učinkovit: Jabučni ocat je najbolji saveznik za njegu vaše kose, a evo i zašto

Ako vam je kupaonica pretrpana preparatima za njegu kose kojima niste pretjerano zadovoljni, zašto ne isprobate nešto što svi imamo u kućanstvu - jabučni ocat

Jabučni ocat obiluje vitaminom B i C, mineralima, biotinom i folnom kiselinom, a sve to pomaže protiv opadanja, kose bez sjaja, a usput jača korijen kose i nježno čisti vlasište. Kako to djeluje? Jabučni ocat zatvara vanjsku kutikulu kose i na taj način osigurava sjaj za sve tipove kose - to doista može koristiti djevojkama i ženama kovrčave kose čija je kutikula često hrapava i oštećena. I ne brinite: jabučni ocat je kiseo, ali ne utječe na pH vlasišta niti na obojanu kosu te je pogodan za sve tipove kose.

Kako koristiti DIY 'regenerator' s jabučnim octom?

Prvo operite kosu šamponom. I vrlo je bitno naglasiti: nikada ne koristite čisti jabučni ocat i uvijek ga pomiješajte s vodom! Najbolji omjer: 2-3 žlice jabučnog octa na 1 litru vode. Smjesu prelijte po cijeloj glavi, umasirajte, ostavite da se osuši na zraku i zatim dobro isperite. Savjet: Smjesu možete uliti i u bočicu s raspršivačem i poprskati je po kosi. Ovaj tretman od jabučnog octa možete raditi dva puta tjedno i vrlo brzo uočit ćete promjenu na kosi.