Jamie Lee Curtis iskreno o korekcijama na sebi: 'Probala sam plastičnu kirurgiju i nije mi pomogla'

Davnih dana prozvali su je 'najboljim tijelom u Hollywoodu', a mnogi joj i danas dodjeljuju tu laskavu titulu. No, slavna glumica svoju slavu duguje ponajprije kultnim ulogama, počevši od horora 'Noć vještica' do one koja je i danas publici vjerojatno najpoznatija - u filmu 'Riba zvana Wanda'. Zbog jednog estetskog zahvata Jamie Lee Curtis bila je 'navučena' na tablete, a danas zagovara prirodnu ljepotu i dostojanstveno starenje

'Sve sam isprobala. Imala sam malu plastičnu operaciju. Išla sam na liposukciju, na botoks. I znate što? Ništa od toga ne djeluje', priznala je glumica 2002. godine u razgovoru za The Telegraph. Danas 62-godišnja američka glumica osvrnula trendove u kozmetičkoj industriji, progovorila o filerima i filterima na društvenim mrežama.

'Današnji trend filera, operacija i opsesija s filtriranjem slika, sve što se radi kako bi se izgled prilagodio Zoomu, jednostavno briše generacije i generacije ljepote', izjavila je Jamie Lee Curtis za Fast Company. Smatra da kad jednom nešto počneš 'petljati' po licu, više nikad se nikad ne može vratiti na staro. I sama je imala iskustva s estetskim korekcijama o kojima je ranije više puta govorila. 'Probala sam plastičnu kirurgiju i nije mi pomogla. Zbog nje sam se navukla na Vicodin. Sada sam čista pune 22 godine', priznala je. Podsjetimo, kći glumca i glumice Tonyja Curtisa i Janet Leigh podvrgnula se uklanjanju podočnjaka nakon što joj je snimatelj rekao da ima 'vrećice' ispod očiju.

Kad je riječ o društvenim mrežama ona dozira objave. 'Koristim društvene mreže da bih nešto prodala i naglasim što mi je bitno. Nikad ne čitam niti jedan komentar', poručila je legendarna glumica. Za društvene mreže kaže da su vrlo opasne. 'To je kao da date motornu pilu malom djetetu. Ne znamo dugoročne posljedice, mentalne, duhovne i fizičke, na generacije mladih ljudi koji prolaze agoniju uzrokovanu društvenim mrežama gdje se uspoređuju s drugima. Mi koji smo dovoljno stari znamo da je to laž. Prava opasnost krije se za mlade ljude', tvrdi glumica.