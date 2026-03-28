Izvucite ih iz kutije s nakitom: Znamo kakve će narukvice dominirati

Mnoge će se fashionistice složiti s tvrdnjom da su modni detalji poput dobro osmišljenog nakita neophodan začin svakoj modnoj kombinaciji

Narukvice su definitivno jedan od najuniverzalnijih modnih dodataka jer mogu transformirati jednostavan u sofisticiran outfit. Osim toga, ističu zapešća te omogućuju osobnu prilagodbu kroz slojevitost ili minimalizam i daju posve novu modnu dimenziju čak i 'dosadnom' stajlingu.

I dok temperature polako rastu, a i naše ruke izlaze iz zimske hibernacije, modne piste šalju nam jasnu poruku: narukvice su zvijezde sezone proljeće/ljeto 2026. Trendovi koje su potvrdile kolekcije Saint Laurenta, Chanela i Copernija svode se na dva ključna komada: narukvice u obliku lanca i efektne, najčešće predimenzionirane modele načinjene od smole. Oba tipa nose pečat modne nostalgije, ali s modernim preokretom koji ih čini svježima i za 2026. Tu je još jedna dobra vijest: dostupne su u baš svim cjenovnim razredima.

Modna revija Chanela Izvor: EPA / Autor: CHRISTOPHE PETIT TESSON





