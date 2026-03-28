Izvucite ih iz kutije s nakitom: Znamo kakve će narukvice dominirati

Mnoge će se fashionistice složiti s tvrdnjom da su modni detalji poput dobro osmišljenog nakita neophodan začin svakoj modnoj kombinaciji
Narukvice su definitivno jedan od najuniverzalnijih modnih dodataka jer mogu transformirati jednostavan u sofisticiran outfit. Osim toga, ističu zapešća te omogućuju osobnu prilagodbu kroz slojevitost ili minimalizam i daju posve novu modnu dimenziju čak i 'dosadnom' stajlingu.
I dok temperature polako rastu, a i naše ruke izlaze iz zimske hibernacije, modne piste šalju nam jasnu poruku: narukvice su zvijezde sezone proljeće/ljeto 2026.
Trendovi koje su potvrdile kolekcije Saint Laurenta, Chanela i Copernija svode se na dva ključna komada: narukvice u obliku lanca i efektne, najčešće predimenzionirane modele načinjene od smole. Oba tipa nose pečat modne nostalgije, ali s modernim preokretom koji ih čini svježima i za 2026. Tu je još jedna dobra vijest: dostupne su u baš svim cjenovnim razredima.
Narukvice u obliku lanca: Povratak klasika
Lančići za ruku, koji su sredinom 2010-ih postali modni zaštitni znak, a popularizirale su ih modne ikone tog vremena, vraćaju se sad s punim zamahom. Anthony Vaccarello ih je u Saint Laurentovoj kolekciji stavio na oba zapešća istovremeno, u kombinaciji s košuljama zavrnutih manžeta. Chanel nudi nešto 'pitomiju' verziju: sitnije narukvice s duhom naslijeđenog nakita, za one koji više vole diskretni it-girl efekt nego udarnu izjavu.
Smola: Futuristički zaokret ljetnog klasika
Narukvice od smole nikad nisu potpuno nestale s modne scene. Budući da imaju posebnu odliku, naime otporne su na sol, sunce i pijesak, svako ljeto iznova isplivaju na površinu. Ove sezone dolaze s novim karakterom: Coperni ih je reinterpretirao u gotovo prozirnoj verziji koja podsjeća na estetiku znanstvene fantastike, a Chanel ih je postavio u samo središte svoje revije. Rezultat je komad koji jednako dobro funkcionira uz bikini na plaži i uz monokromatski gradski outfit.