Izdvojili smo make-up proizvode za vruće ljetne dane u koje se isplati investirati

Savršeni look u 11 sati ujutro i razmazani make-up do 17 sati - dobrodošli u svijet ljetne šminke!

Tonirana krema ili lagani puder pružit će vam odgovarajuće prekrivanje bez osjećaja težine na licu. Pritom ne zaboravite na SPF - uz obavezno nanošenje SPF-a ispod vašeg looka, birajte make-up proizvode sa zaštitnim faktorom i hidratantnim sastojcima (tonirana krema - Douglas Skin Augmenting Foundation CC Cream SPF 50; puder – IsaDora Wake Up Make-Up Foundation SPF 20). Ovaj prirodan i blistav izgled zaokružite bronzerom ili rumenilom (Dr Irena Eris Face Contouring Palette) koji će vam pomoći naglasiti crte lica.

Kakav god look preferirali, držite se zlatnog pravila šminke ljeti – manje je više! Pastelne nijanse u bojama ljeta na očima uvijek su dobar izbor (Douglas Palm Springs Eyeshadow Palette) kada „nadograditi“ prirodni look, a ponekad je dovoljno staviti samo bezvremensku crnu olovku (Anastasia Beverly Hills Darkside Waterproof Gel Liner) duž gornje linije trepavica kako biste privukli poglede drugih. Umjesto intenzivnih ruževa odlučite se za sjajila za usne u nude nijansama (Dr Irena Eris Ultimate Shine Lip Gloss), a kad god je to moguće koristite vodootporne proizvode. Čak i ako ne planirate ići na plažu ili u vodu, oni su postojani za sve prigode i uvjete, poput Too Faced Better Than Sex Waterproof maskare otporne na znoj, vodu i razmazivanje.

Zaštitite svoj look nanošenjem spreja za fiksiranje šminke (one.two.free! Super Glow Setting Spray). Sprej će omogućiti da vaš make-up izgleda hidratantnije i prirodnije, a ujedno će ga i zaštiti od vrućine.

Velika ponuda make-up saveznika koji će vam pomoći pobijediti vrućine i održati šminku postojanom od izlaska do zalaska sunca čeka vas u svim Douglas parfumerijama i na douglas.hr, zato ne čekajte ni trena, nego krenite u shopping već danas!