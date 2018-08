Idealne frizure za kosu srednje duljine oko kojih se ne trebate previše truditi

Nakon povratka s ljetovanja mnogima je jedan od prvih beauty zadataka pobrinuti se za makeover kose, najčešće suhe i ispucalih vrhova. Ako ste u potrazi za osvježenjem frizure, sigurno će vam se svidjeti najnovije varijante tzv. lob frizure, odnosno kose srednje duljine

Pravo rješenje su sve varijante tzv. long boba, odnosno boba srednje duljine. Kosa rezana negdje do ključne kosti savršen je odabir za sve fashionistice kojima se sviđaju chic i praktične frizure oko kojih se ne treba previše truditi.

Fantastična je stvar to što ovakve frizure odlično izgledaju i kad su podignute u npr. casual rep ili punđu, a s druge strane radi se o duljini koja ostavlja puno mogućnosti za različite varijante pa se kosa može nositi stilizirana u laganim valovima ili pomno ispeglana.

Osim toga, ovakve frizure pašu svakom obliku lica, savršeno se uklapaju u svaki stil i sjajno je to što se oko njih nećete namučiti prilikom jutarnjeg stiliziranja.

Srcoliki oblik lica

Ovakvom obliku lica najviše odgovara slojevito ošišana frizura sa šiškama koje su sklonjene od lica, baš kako to nosi lijepa glumica Kerry Washington. Frizura ima nekoliko cool varijanti, od kose koja je pomno uredno ispeglana pa do pramenova stiliziranih u krupne uvojke. Na taj način ublažit će se konture lica i postići mladenački chic look.

Ovalni oblik lica

Sretnice s ovakvim oblikom lica mogu nositi različite frizure koje im podjednako dobro stoje. Ravno ošišani lob, kakav ima Kim Kardashian, odličan je odabir.