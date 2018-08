Britney Spears ne odustaje od traperica kakve danas preziremo

Nakon mnoštva nastupa u Las Vegasu slavna američka pjevačica Britney Spears trenutno se nalazi na europskoj turneji 'Piece Of Me', koja ju je dovela do francuske prijestolnice

Kratak predah u Parizu, Britney je iskoristila za ručak u pariškom restoranu La Society, a dežurne paprazze počastila je pojavom u izdanju koje neodoljivo podsjeća na modne 90-e.

Poput mnogobrojnih slavnih dama, ni Britney nije imuna na cjenovno pristupačne komade, što je dokazala odabirom ružičastog topa s golim ramenima – djelom švedskog high street brenda H&M-a - no više od njega zadivila je činjenicom da i danas ne vidi ništa sporno u nošenju plitkih modela traperica koji su postali stvar modne prošlosti.