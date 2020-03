Hit sezone: Poznate dame isfurale hlače i pokazale da i u njima mogu biti itekako ženstvene

Inspiracija za ovogodišnji Zagreb Fashion Destination bila je bezvremenska ljepota kao umjetnost, a kako to izgleda nisu niti ovoga puta propustili pogledati brojni poznati. Evo tko je sve bio...

Hrvatski modni dizajneri dobili su još jednu priliku da na svima već dobro poznatom Zagreb Fashion Destinationu, koji se 2. i 3. ožujka održava u Meštrovićevom paviljonu, pokažu što su novo smislili za nadolazeće sezone.

Na prvoj večeri poznatim licima u publici, ali i svim ostalim ljubiteljima mode, predstavili su se Delight by Ivan Friščić, Callegari – talijanska škola mode i dizajna, Anima M by Mirna Posavčević, Anovi by Ivona Glavaš, Ivana Cvrlje, Design by Izabela Kečan, Dora i Mateyaneira.