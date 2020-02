Ovogodišnji ZFG donosi savršen spoj umjetnosti i mode

Bezvremenska ljepota umjetnosti kao inspiracija za nadolazeći Zagreb Fashion Destination koji iz sezone u sezonu, pomiče granice

Ono što modu čini bezvremenskom jest njezina moć da oživi davno zaboravljene stilove slikara i kipara, reafirmira autore i modne ikone, reanimira modne stilove i estetiku drugih vremena. Dizajneri koji će nastupiti na ZFD-u 2. ožujka su Delight by Ivan Friščić, Callegari – talijanska škola mode i dizajna, Anima M by Mirna Posavčević, Anovi by Ivona Glavaš, Ivana Cvrlje, Design by Izabela Kečan, Dora i Mateyaneira. Drugog dana će nastupiti Jet Lag by Jasmina Arnautović, Sani Design by Đina Grbin, Martina Herak, Mjera by Jelena Petković, Bubabu Design by Gorana Milaković, Becha Design by Božena Bratović Smolić, Stolnik i Identitiy by Igor Djuga.

Prekrasna, minimalistička, a opet veličanstvena kampanja ZFD-a, najbolji je uvod u modni događaj 2. i 3. ožujka u Meštrovićevom paviljonu, poznatom kao nekadašnja džamija. Kreativni tim koji stoji iza ovog modnog projekta, iz sezone u sezonu postavlja visoke standarde za hrvatsku modnu scenu, a upravo je njihova vizija i konačan produkt, umjetnički izričaj pravih modnih znalaca. Ovogodišnji ZFD 2020., zasigurno odašilje bezgraničnu maštu te novi oblik modernog života na hrvatskoj sceni.