Fashion Guru: Ovo su najgore odjevene osobe u Hrvatskoj

Nakon liste najbolje odjevenih u protekloj godini došao je red i na onu daleko zabavniju – najgore odjeveni. Našli su se na njoj neki starosjedioci, a svoje je mjesto zasluženo dobilo i nekoliko novih imena

10. Monika Kravić Zgodnu Moniku stavio sam na zadnje mjesto jer želim da nam pokaže nešto bolje od svojeg stila, a znamo da može i da ima. Tako da shvati da je ovo zadnje mjesto samo poticaj. Previše je klasična za jednu mladu curu, a niti je upečatljiva da bismo rekli - wow, koja klasika. Jednostavno – oblači se malo tetkasto za svoje godine.

9. Iva Šarić Šteta da tako izuzetno lijepa cura, koja se nekada davno bavila manekenkstvom, nije ubrala ništa od stila. Očekivali bismo od takve cure da bude prava trendseterica, ali ne, to se nije dogodilo. Osim izuzetno klasičnih kombinacija, na koje bi se zgrozila mama Marka Grubnića, među omiljenim komadima su joj bunde koje su već passe, kao i salonke u svim bojama. Nadamo se da će se nas u 2019. iznenaditi koji put – ugodno, naravno.

8. Jelena Glišić Još jedna prelijepa djevojka, uzdanica državne telke, ali s odjećom je na 'vi'. Izgleda mi da nosi što god joj daju. Bez pogovora. Najvećim dijelom to nije baš nešto što joj dobro stoji, a ponekad nije ni adekvatna prigoda da obuče ono što joj daju. Tako je kao voditeljica nosila sve i svašta, od korzeta preko kombinezona pa do 'alibaba' haljina. Nažalost, za sada nas nije oduševila svojim stilom koliko je to uspjela svojom ljepotom.

7. Josipa Rimac Nema je, na sreću, u javnom političkom životu, ali mislim da jako pati zbog toga jer ne može dovoljno pokazivati svoje modne performanse. Nažalost, ona je sigurno fulala profesiju jer da se bavila samo modom, sigurno bi joj bolje išlo, a ovako samo pokazuje da pati od toga da bude modna ikona, a političarka teško da može više biti. Pitate se zašto je na ovoj listi? Iskreno, samo zato što očajnički pati na modu. Izgleda kao da je na nju sve nabacano, a želi ispasti fora i kao da se razumije u modu.

6. Mia Dimšić Njezine pjesme su zaludjele tinejdžerice, što mi je sasvim u redu - lako se pjevaju, možeš usput napisati zadaćnicu za sedmi razred, a ako pažljivo slušaš riječi, možeš i dobiti peticu. Za razliku od njezinih pjesama, koje su itekako popularne, njezin stil ipak toliko ne oduševljava. Siguran sam da će mi njezini fanovi sada uputiti neke riječi i neće se složiti sa mnom, ali stvarno - to što ona nosi ne može se nazvati stilom.

5. Nives Celzijus Kakva bi to bila lista bez Nives? Nikakva! Kada je odjeća u pitanju, Nives ima veliki upitnik iznad glave, pita se što je to, što da radim s time, da prekrijem poprsje… Ma tko je to vidio? Nismo dugo imali priliku vidjeti Nives odjevenu. Nema veze je li to samo slika na Instagramu, neki javni događaj ili scenski nastup, njezin dekolte ili gipkost tijela dok pokazuje jogu i dalje oduševljava sve pratitelje, pogotovo muške.

4. Doris Pinčić Rogoznica Voditeljsko umijeće, lijepo lice, skladan brak, lijepu djecu i muža - sve ima, ali stila nema. To je već odavno poznato, a svake godine to i potvrdi. Što nam preostaje nego čekati dan kada će i modno zasjati.

3. Lidija Bačić Bilo bi stvarno nedopustivo da se najpoznatija pozadina u Hrvatskoj ne nađe na ovoj top listi. Njezinog modnog izričaja ustvari nema, ono što ona nosi ponekad nije ni odjeća, a ako se i odjene, to je onda samo da bi pokrila određene dijelove. Nagledali smo se i prošle godine njezinih grudi, stražnjice, bokova, pupak da ne spominjem, lijepe kose i istih cipela. Što drugo nego zaželjeti Lidiji da još svojim tijelom zabavlja narod, jer barem nešto da je lijepo u Lijepoj nam Našoj.

2. Ivana Ninčevic Lesandrić Pokušaj da se Sabor pretvori u modnu pistu unaprijed je osuđen na propast, to je dovoljno samo za Pantovčak. Njezine modne ekshibicije su na granici dobrog odijevanja. Ne mogu reći da su na granici dobrog ukusa jer je gospođa ipak zakopčana, ali vidimo da se ne moraju pokazati atributi pa da to ispadne loše. Od zmijskih uzoraka, lakiranih čizama preko koljena, pa do krivog Louisa, a ovaj je zapeo u 16. stoljeću, no Ivana je ipak u 21. ili možda nije…

1. Izet Hajrović Već dugo nije bilo u Hrvatskoj nekog poput njega, a nije se ni dogodilo to da na prvo mjesto zasjedne muškarac. Iskreno, nedostajale su mi osobe koje vole biti u modnom centru pažnje, pa makar to bilo i bez stila. Podsjetio me na nekadašnje zvijezde iz 'Red Carpeta' koje su tjedno punile medije i emisiju svojim maestralnim modnim neuspjesima. Stalno pojavljivanje u logotipima Louis Vuittona, što ne bi dobro stajalo ni Kanyeu Westu, a kamoli Izetu, teško da se može zaboraviti.