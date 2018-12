Evo što vam je činiti ako u novu godinu ne želite zakoračiti mamurni

Možda još uvijek nije sasvim jasan mehanizam nastanka mamurluka, ali sasvim je sigurno to da ga uzrokuje prekomjerno uživanje u alkoholu, stoga je jasno da je najuspješnija metoda izbjegavanja mamurluka izbjegavanje alkoholnih pića. No potpuno odricanje u najluđoj noći nije potrebno, jer uz razumno uživanje u alkoholu i neke trikove možete si znatno olakšati jutro poslije

Masna hrana

U ublažavanju simptoma i liječenju mamurluka masna hrana neće biti od velike koristi jer nema moć izvlačenja alkohola iz vaše krvi, ali daleko od toga da je potpuno beskorisna. Masna hrana, naime, poput vode usporava apsorpciju alkohola u krv. Unošenje hrane u organizam paralelno s pijenjem alkohola smanjit će njegovu koncentraciju u krvi za oko trećinu.

Indijska smokva ili bodljikava kruška

Ovom kaktusu pripisuju brojna ljekovita svojstva, no svoje mjesto u ovom tekstu zaslužio je zbog svog ploda zahvaljujući kojemu mamurluk može biti podnošljiviji. Simptome mamurluka indijska smokva može učiniti upola blažima, no da bi to djelovalo, potrebno je plodove ili ekstrakt dobiven iz kore konzumirati nekoliko sati prije početka konzumiranja alkohola. Točan mehanizam djelovanja znanstvenici još nisu otkrili, a sve što je dosad poznato to je da je za ublažavanje simptoma zaslužan protein koji se nalazi u bijelim, žutim ili ljubičasto-crvenim plodovima indijske smokve.