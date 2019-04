Evo jedne odlične ideje koja vam može život okrenuti naglavačke

Ne znamo koliko ste svjesni činjenice, ali Hrvati su sedma najnezdravija nacija svijeta. Iako se na prvi tren čini kako top lista najnezdravijih pripada zapadnjačkim zemljama – tome nije tako

Hrvatice i Hrvati zauzeli sedmo mjesto na ovoj nepopularnoj ljestvici. Štoviše – čini se kako cijela regija ne živi baš najzdravije. Naši susjedi, Slovenci su na trećem mjestu, a Mađari su jedno mjesto gori od nas – odnosno na šestom. Nas je iznenadilo – a vjerujemo da će i vas, na vrhu ljestvice, od ukupno 10 zemlja – sve su iz Europe. I upravo to zadnje, neslavno, deseto mjesto najnezdravijih zemalja dijele Litva i SAD.

Ono što moramo napomenuti jest kako se istraživanje koje je provela britanska kompanija Clinic Compare, a koja je i objavila ove rezultate, ne bavi mentalnim zdravljem niti jedne od nacija – pa postoje neke šanse da je situacija nešto bolja. Ipak – i tome treba pristupiti s rezervom. Naime, prošlogodišnje veliko istraživanje koje je Tportal proveo s partnerima – Nacionalni indeks opuštenosti Hrvata – prvo takvo ikada provedeno u Hrvatskoj - pokazalo je kako se Hrvati osjećaju dosta pod stresom.

Kada zbrojimo jedno s drugim – čini se kako nam svima treba genijalna ideja. Ideja zbog koje ćemo se osjećati bolje, biti vedriji, bolji ljubavnici ali i bolji prijatelji, kolege i šefovi.

Mi imamo ideju!

Tako se tim Tportala okrenuo traženju jednostavne ideje koja ima puno pozitivnih utjecaja na život pojedinca. To je ideja koja ne iziskuje puno truda. Svi to znate raditi, a neki od vas to rade redovito. Neki to rade dok žure na posao, a neki navečer. Neki pod okriljem mraka, a neki u šumi. Radi se o aktivnosti koja ne samo da utječe pozitivno na zdravlje već vam može okrenuti život naopačke – i to nabolje.