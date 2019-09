Ella Dvornik oduševila fotografijom u prirodnom izdanju: 'Dobro je svako malo stisnuti 'reset'!'

Blogerica Ella Dvornik ima svoje vjerne obožavatelje na Instagramu koje uveseljava svojim iskrenim objavama koje uvijek podignu burne reakcija, a ovoga je puta postavila fotografiju u 'au naturel' izdanju 'za po doma'

Ella Dvornik izazvala je bezbroj reakcija i puno lajkova nakon što je odlučila pokazati kako izgleda bez šminke na lice.

'Jeste primijetili da imam neka razdoblja kada ili objavljujem previše na Instagramu ili me nema po par dana. Dobro dođe malo odmoriti. To znači da uglavnom sjedim doma i radim 'domaće' stvari. Primjerice, nađem si super outfit i nosim ga nekoliko dana. Čovjek bi pomislio tijekom tjedna da sam sve fotke napravila isti dan. I iako ljudi uvijek govore da treba biti prirodan, bla bla, svi znamo da isti ti ljudi jedva čekaju da kažu 'na što to sličiš već danima, daj se sredi malo'. Ali, zar nije ovo najrealnije? Zar nemamo svi te dane kad se s guštom zapustimo? E to je najveći luksuz! Kad se ne moraš šminkati niti oblačiti. Malo se opet privikneš na sebe zapuštenu. I onda kad te napokon pukne da se središ, prođeš kraj ogledala i oduševiš se koliko si sebi super s frizurom i šminkom koje su ti realno dosadile. Dobro je svako malo pritisnuti reset! Danas se osjećam zaista predobro! Spremna sam počistiti i spakirati što je ostalo! Sutra je novi dan za staviti puder i tuš', napisala je 28-godišnja blogerica uz fotografiju na kojoj pozira bez trunke šminke.