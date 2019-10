Dugo ju nismo vidjeli: Neprepoznatljiva Kim Basinger crvenim tepihom prošetala u kultnim bijelim tenisicama

Duže izbivanje iz javnosti seks simbol 90-ih Kim Basinger nadoknadila je pojavom na crvenom tepihu humanitarnog događanja 'Last Chance for Animals' na Beverly Hillsu

Osim što se rijetko viđa na crvenom tepihu, danas 65- godišnja oskarovka na velikim kinoplatnima posljednji se put pojavila 2017. godine u zadnjem nastavku filmske trilogije '50 nijansi' u kojem je utjelovila lik poslovne partnerice i bivše ljubavi Christiana Greya.

Humanitarno događanje 'Last Chance for Animals' za Kim Basinger bilo je dovoljan povod za rijetko pojavljivanje na svečanim događanjima. Crvenim tepihom na Beverly Hillsu u Los Angelesu, zvijezda filma 'L.A. Povjerljivo' prošetala je u jednostavnom, no ništa manje efektnom izdanju u znaku kremastog odijela inspiriranog muškim stilom odijevanja.