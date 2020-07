Dok vi spavate, one vrijedno rade: Izdvojili smo noćne kreme s moćnim anti-age učinkom

Da biste izgledali lijepo i njegovano, nije dovoljno samo nanijeti šminku. Kožu je potrebno dubinski nahraniti i osigurati joj hidrataciju koja je najčešće i glavni razlog pojave sitnih bora na licu. Otkivamo zašto je nužno uvesti noćnu beauty rutinu i donosimo noćne kreme koje pomažu otkloniti znakove starenja

Mnoge funkcije kože ponašaju se u skladu s cirkadijalnim ritmom, što bi značilo da prolaze kroz specifične promjene tijekom 24 sata. Proliferacija stanica kože varira u rasponima, različitim i do 30 puta tijekom 24 sata, s maksimalnom brzinom eksfolijacije oko ponoći, a najmanjom u podne.

Koža ima najveću moć regeneracije tijekom noću, odnosno za vrijeme spavanja. Zato je adekvatna beauty rutina izrazito važna prije odlaska na spavanje. Sigurno ste puno puta čuli rečenicu - kao da krema zna je li dan ili noć, no razlika između dnevne i noćne kreme je velika. Znanost o kronobiologiji kože opravdava tvrdnju kako je uistinu važno koristiti dnevnu kremu danju, a noćnu kremu noću.

U praksi bi to značilo da je eksfolijativne tretmane (uklanjanje mrtvih stanica kože) najbolje raditi tijekom noći, s obzirom na to da će tada biti osiguran maksimalan učinak. Cirkadijalni kronobiološki ritmovi pridonose dnevno-noćnim razlikama u blistavosti, teksturi, tonusu i cjelokupnom izgledu kože. Tijekom noći nema potrebe koristiti kremu s UVA/UVB zaštitom koju ima dnevna krema, a zasigurno nećete tijekom dana koristiti kremu s eksfolirajućim sastojcima jer se nikako ne smije nanositi tijekom izlaganja suncu.

Uz pomoć odgovarajuće noćne kreme koži pomažemo da se obnovi i povrati energiju i prirodan sjaj. Noćna preparativna kozmetika također ima puno snažniju formulu i bogatija je teksturom od dnevne preparativne kozmetike. Stoga je ključno da koži pridajete jednaku, ako ne i veću pažnju u večernjim satima, kao što to radite ujutro.

Vitamini A, C i E pomažu koži u otklanjanju znakova oštećenja nastalih izlaganjem vanjskim utjecajima i slobodnim radikalima. Stvarajući štit na koži, antioksidansi koje unosite putem noćne kreme dovest će do sjajnijeg izgleda kože i zaštite kožu od onečišćenja. Peptidi su također sastojak na koji morate paziti - ova mala skupina aminokiselina potiče proizvodnju kolagena. Ovaj protein pruža koži strukturu, jača je, hidrira i poboljšava njenu elastičnost. No, ni jedna noćna krema nije učinkovita bez hidratatora. Sastojci kao što su hijaluronska kiselina, glicerol i shea maslac pomažu koži da zadrži vlažnost, a rezultat je blistava, hidratizirana i elastična koža.

Za svilenkasti izgled kože predlažemo da investirate u neku od sljedećih noćnih krema s anti-age učinkom koje zapravo djeluju.