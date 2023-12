Dnevni horoskop za 25. prosinca 2023. - što vam zvijezde danas donose

Dom Bikova bit će ispunjen rodbinom i susjedima, ali to će ih prilično iscrpiti. Do Rakova će dopirati različite glasine, no većina će dolaziti iz nepouzdanih izvora pa im ne treba pridavati važnost. Lavovi će zračiti šarmom i karizmom koja nikoga neće ostavljati ravnodušnim. Neke će Jarce iznenaditi poziv ili poruka osobe iz njihove ljubavne prošlosti...

Ovan Trebat će vam ljudski kontakt. Ostanete li sami, navrnut će vam sjetne misli s kojima se trenutno se želite suočiti. Izbjeći ćete introspekciju druženjem s obitelji i prijateljima. Ako ste na putovanju, doći će do promjena u rasporedu, no uspješno ćete im se prilagoditi.

Bik Vaš će dom biti ispunjen rodbinom i susjedima. Iskazat ćete se u ulozi domaćina i lijepo ih ugostiti, no to će vas prilično iscrpiti. Jedva ćete dočekati da gosti otiđu kući kako biste se mogli odmoriti uz tv-program. Neke će uznemiriti rasprava s partnerom, no brzo ćete se pomiriti.

Blizanci Dolazak nenajavljenih gostiju pokvarit će vam planove o odmaranju. U početku ćete zbog toga biti nervozni, no brzo ćete se opustiti. Tome će doprinijeti i koja čaša vina i ukusna hrana koju ćete poslužiti i degustirati. Ipak, pazite da ne pretjerate s pićem jer biste mogli iznenada postati neugodni.

Rak Posvetite se planiranim aktivnostima i ne dozvolite da vas drugi u tome ometu. Do vas će dopirati različite glasine, no većina će dolaziti iz nepouzdanih izvora pa im nemojte pridavati važnost. Ne opterećujte se onim što je tko rekao i gledajte svoja posla. Pazite se prehlade ili grlobolje.

Lav Zračit ćete šarmom i karizmom koja nikoga neće ostavljati ravnodušnim. Primijetit ćete da vas posvuda prate pogledi, što će vam laskati. Neki će skupiti hrabrost i javiti se simpatiji, a blagdansko ugošćavanje proći će u ugodnom tonu. Dan je sjajan i za susret s prijateljima koje niste dugo vidjeli.

Djevica Idete li nekome u goste, gdje vas očekuje veće okupljanje, bit ćete pomalo nervozni. Niste raspoloženi za druženje s nepoznatim ljudima jer bi vam više odgovarala mirnija i intimnija atmosfera. Parovi bi se mogli porječkati oko sitnice, no oba će partnera biti suviše tvrdoglava da bi popustili.

Vaga Uživat ćete u susretima s prijateljima, a veselit će vas i razmjena pokojeg sočnog trača. Nećete moći odoljeti da ne komentirate druge ljude, ali pokušat ćete pritom izbjeći zlobne komentare i sve zadržati na šali. Primit ćete poziv ili poruku kojoj ste se potajno nadali.

Škorpion Pazit ćete na izgled i rado se dotjerivati. U svakoj ćete situaciji biti pomno našminkani, sa savršeno uređenom frizurom i noktima, što će vam pomoći da se osjećate dobro u svojoj koži. Zabavit ćete se izađete li s društvom, no još više ostanete li kod kuće i uživate s obitelji u blagdanskoj gozbi.

Strijelac Vaše će reakcije biti nepredvidive i drugima često nejasne. Bit ćete suzdržani oko pitanja koje vas inače ljute, a istovremeno ćete gubiti živce oko sitnica. Bližnji neće znati kako bi se trebali ponašati u vašoj blizini. Idete li na put, provjerite jeste li sve spakirali i krenite na vrijeme.

Jarac Poželjet ćete usporiti ritam i odmoriti se u krugu obitelji. Planirano opuštanje uz filmove i kolače poremetit će vam dolazak gostiju koji se nisu najavili, no već nakon kraćeg druženja bit će vam drago što su došli. Neke će Jarce iznenaditi poziv ili poruka osobe iz njihove ljubavne prošlosti.

Vodenjak Božićno prijepodne donosi vam smanjenje napetosti i porast optimizma. Osjećat ćete se bolje i poletnije. Naklonjen planetarni razmještaj donosi vam prigodu da od nekog ishodite uslugu, poštedu ili ustupak. Igrajte na kartu emocija i pozovite se na blagdanski duh da biste ga omekšali.

Ribe Mogli biste zavidjeti nekome za koga mislite da izgleda bolje od vas ili ima više novca. Ne opterećujte se puno tuđim životima i prestanite se uspoređivati s drugima. Preusmjerite li energiju na rješavanje svojih problema, brzo ćete primijetiti da ste mnogo vedriji i optimističniji.

ASTRO PROGNOZA Dnevni horoskop za 24. prosinca 2023. - što vam zvijezde danas donose