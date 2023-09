Dnevni horoskop za 17. rujna 2023. - što vam zvijezde danas donose

Bikovi neka odgode veliko spremanje, izbjegnu naporne aktivnosti i posvete svaki slobodan trenutak svojim sitnim hirovima. Rakovi će u zavodničkim akcijama biti neposredniji, možda čak i napasniji. To ih neće dovesti do uspjeha, nego do odlučnog odbijanja. Strijelci slobodnjaci koji su nedavno naišli na odbijanje vratit će se među kandidate za vezu. Povoljan položaj Marsa i Mjeseca Vodenjacima donosi olakšanje.

Ovan Izgledan je spor s ukućanima oko pitanja raspodjele kućnih poslova, otklanjanja kvarova i odgajanja djece. Trudit ćete se spriječiti da većina tereta padne na vaša leđa. Izbjegnite upravljanje vozilom u kasne sate. Mogli biste zanemariti prometne propise ili zadrijemati.

Bik Idealan je dan za opuštanje i odmor u domu. Odgodite veliko spremanje, izbjegnite naporne aktivnosti i posvetite svaki slobodan trenutak svojim sitnim hirovima. Uživajte u radnjama za koje obično nemate vremena. Vijesti koje ćete primiti otklonit će neke nedoumice i donijeti vam radost.

Blizanci Planetarna podrška omogućit će vam da se pred novim znancima prikažete u pozitivnom svjetlu. Tandem Venere i Marsa ohrabrit će vas da krenete u ostvarenje romantičnih ambicija, a ujedno će vam ostavljati dovoljno vremena i snage za kućanske obaveze.

Rak Mars u Vagi ukazuje na nemirno ozračje u domu. Jedan od ukućana bit će napet i svojeglav, a vi biste mogli doliti ulje na vatru. U zavodničkim akcijama bit ćete neposredniji, možda čak i napasniji. To vas neće dovesti do uspjeha, nego do odlučnog odbijanja.

Lav Vi i voljeni izlazit ćete jedno drugom u susret i olakšavati si svakodnevicu. Osmjelite se na provođenje u djelo svojih rasplamsalih erotskih maštarija. Žene u vašem znaku bit će uspješne u kozmetičkim zahvatima na sebi ili drugima. Imat ćete istančan ukus za slaganje boja i krojeva.

Djevica U vašem domu ponešto neće biti na pravom mjestu. Morat ćete uložiti dosta vremena i truda da uredite stambeni prostor po svom ukusu. Dobro ćete se provesti u društvu s pojedincem koji ostavlja dojam povučenog. Pred vama će se otvoriti i otkriti vrlo zanimljivu osobnost.

Vaga Izlasci i putovanja nalaze se pod planetarnom zaštitom. Javljaju se svježe mogućnosti za dobar provod. Lakoća kojom ćete stvarati ugodnu atmosferu učinit će vas omiljenima u društvu. Vaši će ekstremiteti biti izloženi manjim nezgodama, a najugroženiji će biti prsti.

Škorpion U jednom razgovoru ili prepisci pogrešno ćete čuti ili pročitati neke riječi, što će dovesti do komičnog nerazumijevanja. Srećom, posljedice neće biti teške. Ako ste zaljubljeni, nećete se predavati u potpunosti. U mislima će vam titrati lik osobe koju ste nekad voljeli.

Strijelac Odnos s partnerom bit će na visini zahvaljujući međusobnom poštovanju i toleriranju sitnih nedostataka. Slobodnjaci koji su nedavno naišli na odbijanje vratit će se među kandidate za vezu. Dotična vas je osoba ponovno procijenila i dala vam pozitivniju ocjenu.

Jarac Odbijat ćete govoriti o svojim planovima i ljubomorno čuvati intimu. Upriličit ćete susret pod velom tajnosti ili primiti poruku iz koje ćete doznati da je netko zaljubljen u vas. Nešto iz vaše poodavne prošlosti što vas je dugo progonilo sad će vam postati jasno.

Vodenjak Povoljan položaj Marsa i Mjeseca donosi vam olakšanje. Psihička će napetost splasnuti, a apetit se normalizirati. Odnosi s partnerom i ukućanima kretat će se uzlaznom putanjom. Prethodni će nesporazumi biti prevladani, a tolerancija će istisnuti težnju za dominacijom.

Ribe Ophođenje s prijateljima, djecom i rođacima zahtijevat će više smirenosti, koja će vama manjkati. Moguće su sitne neprilike koje će vam napregnuti živce. Budete li kroz cijeli dan pratili vijesti, gomila podataka kojima budete izloženi uzrokovat će vam rastresenost.

