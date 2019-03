Djevice, Strijelci, Blizanci i Ribe, pojačajte oprez u sportu, prometu i radu sa strojevima

Mars, ratnički planet muževnosti i agresije, putuje Blizancima od nedjelje 31. ožujka do 15. svibnja. Mitološki je Mars bog rata, a u astrologiji govori o borbenosti, ljutnji i porivima. U Blizancima se Mars osjeća nemirno, ne trpi status quo i traži razrješenja

Za vrijeme ovog tranzita vaša će psihička energija biti jaka i u potrazi za tjelesnim izrazom. To znači da ćete puno govoriti, nervozno hodati po prostoriji i obavljati nekoliko poslova odjednom. Zbog povećane radne motivacije nastojat ćete obaviti previše poslova u kratkom vremenu.

Potreba za druženjem bit će povećana, a većinu vremena provest ćete u razgovaranju i nadmudrivanju. Jedni ćete drugima pokušavati dokazati da ste u pravu uz pomoć jeftinih logičkih obmana ili ćete se zapetljati u priču pa se zbog frustracije prebaciti na svadljiv ton.

To neće imati težih posljedica ako se radi o neformalnom razgovoru, no ako pregovarate o nečemu važnom, što prije prijeđite na bit i ne skrećite s teme. U suprotnom nećete doći ni do kakvog zaključka ni odluke.

Imate li otprije teškoća sa spavanjem, one bi mogle eskalirati idućih mjesec i pol. Ako inače normalno spavate, idućih ćete se tjedana duže prevrtati po krevetu, a san će vam biti isprekidan pa ćete se buditi nedovoljno osvježeni. Izbjegavajte kofeinske napitke nakon 18 sati.

Prolazak Marsa Blizancem povoljan je za sport i rekreaciju. Umjereno tjelesno umaranje pomoći će vam i da lakše usnete i čvršće spavate. Pripadate li Blizancima, Djevici, Strijelcu i Ribama, budite oprezni u sportu, prometu i radu sa strojevima. Vama će Mars biti neprijateljski položen, što može dovesti do ozljeda, zamora mišića i incidenata s materijalnom štetom.