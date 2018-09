Dječja soba, mjesto gdje stanuju snovi i nastaju budući genijalci

Dječju sobu prečesto se zanemaruje. Smatra se prostorom u koji dijete treba ući, napisati zadaću, malo se poigrati i zaspati. No to je daleko, daleko od istine. Prostor koji okružuje dijete, kao što je slučaj i s odraslima, mora biti inspirativan, opuštajući, zanimljiv i jednom riječju - dom. Donosimo pregled pet najboljih, najtrendi i najcool soba koje će zavoljeti svako dijete

Znate li gdje stanuju dječji snovi? Da, baš tako - u dječjoj glavi i u dječjoj sobi. No dok se pametnoj glavici posvećuje puno pažnje (briga, zdrava hrana, zabava, uređivanje, odmor, tjelovježba...), dječju sobu prečesto se zanemaruje. Smatra se prostorom u koji dijete treba ući, napisati zadaću, malo se poigrati i zaspati. No to je daleko, daleko od istine. Prostor koji okružuje dijete, kao što je slučaj i s odraslima, mora biti inspirativan, opuštajući, zanimljiv i jednom riječju - dom. Bez obzira što je to samo jedna od soba u cijelome stanu, svakom djetetu to je utočište, skrivena lokacija na kojoj nastaju snovi i u kojoj žive budući genijalci. Zato od ovoga trenutka pa 'sve do zauvijek' nemojte prestati uređivati i razvijati sobu svojeg potomka. Naravno, s njima. Pri tome se vodite glavnim pravilom - neka soba bude 'hram samopouzdanja' i neka odiše svime što vaše dijete jest i želi biti. Ako nemate ideja, nudimo vam pregled pet najboljih, najtrendi i najcool soba koje će zavoljeti svako dijete te koje će potaknuti samopouzdanje vašeg mališana.

1. Mogu sve što poželim!

Svemir je (pre)često omiljena tema mališanima. Rijetko tko može dokučiti kako izgleda nešto što je beskonačno, koliko je planeta tamo gore, koje zvijezde svijetle, gase li se kad se rode ili kad nestaju... Puno je pitanja, a samo je jedno poznato: svemir je ogroman, šaren i kreativan, baš kao i dječji svijet mašte. Zato njihovu ljubav prema astronomiji, prostranstvima, maštanju, sanjarenju potaknite oslikavanjem zidova. Mogu biti plavi ili samo ukrašeni detaljima (ako je riječ o manjoj sobi). Na strop postavite fluorescentne naljepnice zvijezda i planeta, a možete postaviti i maleni projektor, kakvi se mogu naručiti na internetu. Plavkastom ili neutralnom bojom namještaja, kakve možete pronaći u Primi, zaokružit ćete priču.

No nemojte pretjerivati, i u ovom slučaju manje je više. Ostavite prostora za razvoj jer možda će za šest mjeseci vaš mališan poželjeti i svemirski brod na stropu, a možda poželi da se njegovo plavetnilo s neba preseli pod more. Tada ćete to moći učiniti uz jako malo preinaka.